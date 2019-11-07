لمعرفة سبب الوفاة.. النيابة تأمر بتشريح جثمان الفنان هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الشيخ زايد بتشريح جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، بعد العثور عليه متوفيًا فجر اليوم الخميس، داخل شقته بالشيخ زايد، وذلك لمعرفة سبب الوفاة.

كانت المعاينة كشفت سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين من خلال مناظرة النيابة لجثمان الفنان الراحل عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده، وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم.

كشفت مصادر أمنية ملابسات وفاة الفنان الراحل، الذي تبين العثور على جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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أجريت التحريات بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وأشارت إلى أن قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى بلاغًا من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بعدم إجابته على اتصالاتها الهاتفية.

أضافت التحريات أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كومبوند، ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام، وقد فارق الحياة.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​​​