أخبار مصر | عاجل.. الرئيس السيسي يصل إلى مقر احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس السيسي يصل إلى مقر احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مركز المنارة للمؤتمرات، ليشهد احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام والذي تنظمه وزارة الأوقاف.

ويوجه الرئيس خلال الاحتفال، كلمة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة عن مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن يكرّم الرئيس، عددا من الشخصيات من مصر والخارج ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي، كما يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كلمة خلال الاحتفال، عن أخلاق وقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية ترجمتها بالمجتمع.