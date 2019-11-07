أخبار مصر | بعد قليل.. السيسي يشهد احتفالية "الأوقاف" بالمولد النبوي الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. السيسي يشهد احتفالية "الأوقاف" بالمولد النبوي الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس خلال الاحتفال كلمة إلى الأمة الإسلامية حول مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي، كما سيكرم خلال الاحتفال عدد من الشخصيات التي أثرت بالفكر الإسلامي الرشيد من مصر والخارج منهم علماء وشباب من الأئمة من وزارة الأوقاف.