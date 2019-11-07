أخبار مصر | اليوم.. "الأوقاف" تحتفل بالمولد النبوي بحضور الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الأوقاف" تحتفل بالمولد النبوي بحضور الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم وزارة الأوقاف، احتفالية لمولد النبوي الشريف، اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بالأزهر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي ذلك بحضور ما يقرب من 1200 مدعو، سيقوم الرئيس السيسي خلالها بتكريم 8 كوادر خدموا كتاب الله مصريين وعرب وأفارقة وسط حضور عربي وإفريقي للمثليات والقادة.

ويحضر الاحتفالية، رئيس الوزراء مصطفي مدبولي وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف في الحفل الذي سيقام بمركز المنارة بجوار مسجد المشير طنطاوي.