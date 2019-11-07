شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال العاملون بمنطقة سكن هيثم أحمد زكي للنيابة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناظر فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، فجر الخميس، جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، للوقوف على أسباب وفاته، بعد العثور على جثمانه داخل الحمام.

ولم تصدر النيابة حتى الآن قرارا بنقل الجثمان لمصلحة الطب الشرعي تمهيدا لتشريحه.

واستمعت النيابة لأقوال العاملين بالكومبوند الذي يقيم فيه زكي، وقالوا إنه خرج فجرًا لإحدى الصيدليات، واشترى دواء لشعوره بضيق نفس وآلام بالمعدة.