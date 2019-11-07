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صور.. شبورة مائية تغطى الطريق الدائرى وانعدام جزئى للرؤية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الدائري، اليوم الخميس، شبورة مائية كثيفة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة تسببت فى انعدام جزئى للرؤية‪.‬

 

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وتهيب إدارة المرور، بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، وطالبت بالالتزام بالتحذيرات والاحتياطات المرورية خلال السير على الطرق.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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