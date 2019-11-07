شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يناير موعد التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.. أو اللجوء للمادة 10 من إعلان المبادئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة بحلول 15 يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

وذكر بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان وافقوا على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، حسب «سكاي نيوز».

وأضاف البيان أن وزراء خارجية الدول الثلاثة وافقوا على حضور البنك الدولي والولايات المتحدة الاجتماعات بصفة مراقب.

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وشدد وزراء الخارجية على التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام وذات منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وإنشاء آلية واضحة للوفاء بهذا الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

واتفق الوزراء على عقد اجتماعين في العاصمة الأمريكية واشنطن في 9 ديسمبر و13 يناير المقبلين لتقييم ودعم التقدم.

وفي البيان، أكد وزراء مصر وإثيوبيا والسودان مجددا أهمية النيل لتنمية شعب مصر وإثيوبيا والسودان وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المباحثات بين وفود إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن النزاع حول سد النهضة، جرت على نحو جيد.

ونشر ترامب، صورة إلى جانب وفود الدول الثلاثة، قائلا إنه اجتمع بممثلين عنها، لأجل المساعدة على حل أزمة سد النهضة الذي يجري تشييده حاليا، ويرتقب أن يبدأ تشغيله بشكل كامل في 2022.