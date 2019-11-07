شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان وتأمر بالتشريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أى علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عايز فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.

وتم نقل جثمان الفنان هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم لأخذ عينى من دمائه وإجراء تحليل لبيان أسباب الوفاة تمهيدًا لإصدار قرار بالدفن.

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وكان الفنان هيثم أحمد زكى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، داخل فيلاته بمدينة الشيخ زايد، بعد معاناته من أزمة صحية مفاجأة قبل يوم من وفاته.