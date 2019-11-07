شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بـوزارة الزراعة، عن حزمة من الإجراءات لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور، خاصة مع قـدوم فصل الشتاء وفى ظل التغيرات المناخية، حيث تتولى الهيئة تنفيذ خطتها لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور بالتنسيق مع المديريات.

وينشر ”الخليج 365”، إجراءات الخدمات البيطرية لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور:

أولاً: التقصى بأنواعه:

-تكثيف واستمرار أعمال التقصى بكافة أنواعها لمرض أنفلونزا الطيور عن طريق تشكيل لجان من الهيئـــة وأطباء المديريات، ويجرى التنسيق مع المعمل المركزى فى خطة التقصى لمعرفة الموقف الوبائى على مستوى الجمهورية.

- استمرار التقصى الموجه النشط حول البؤرة.

- التقصى فى مسار الطيور المهاجرة بـ7 محافظات.

- التقصى السلبى وذلك من خلال تدعيم الأطباء بالوحدات البيطرية والتنسيق مع المعمل المركزى لفحص جميع أنواع الطيور قبل تسويقها لضمان خلوها من أنفلونزا الطيور ومتابعة البلاغات والشكاوى الواردة من المديريات.

ثانياً: إجراءات تنفيذية عقب ظهور البؤرة:

- متابعة تنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة الآنية عند اكتشاف بؤرة أو عند وجود بلاغات بالاشتباه من خلال.

- تدعيم أطباء فرق الاستجابة السريعة بالوحدات بالمحافظات بالأدوات والمطهرات والمنشورات.

- الاستجابة للبلاغات فى حالة الاشتباه لمرض أنفلونزا الطيور فى الطيور المنزلية.

- الاستجابة للبلاغات فى حالة الاشتباه لمرض أنفلونزا الطيور فى الحالات البشرية.

- ويتكون فريق الاستجابة السريعة من مسئول تقصى – مسئول للإعدام والتطهير – مسئول للتواصل والتوعية.

ثالثاً: الأمان الحيوى بالمزارع:

- معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف وإعداد شهادات الأمان الحيوى تمهيدًا لاستصدار ترخيص تشغيل لها.

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- إعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح إجراءات مكافحة المرض.

- تنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن.

- معاينات المزارع كمحجر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت إشراف الهيئة.

- متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل.

- عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الأمان الحيوى لمنع انتشار الأمراض بين المزارع.

رابعاً: التدريب:

- رفع كفاءة العاملين فى مجال الطب البيطرى الحكومى من خلال:

- تدريب الأطباء البيطريين العاملين بالإدارات والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية.

- تدريب العاملين والفنيين بالإدارات والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية.

خامساً: التحصين:

- يتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات.

- تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين (جرعة أولية، جرعة منشطة) قبل تسويقها.

- تحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم.

- متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات.

سادساً: خطة خفض الحمل الفيروسى:

- من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الأسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات إرشادية على مستوى جميع المديريات.