هاتف لا يرد وجثة بالحمام.. التفاصيل الكاملة لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

غيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عامًا، في نبأ تصدر بالصدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

الظهور الأخير للفنان الراحل هيثم أحمد زكي كان يوم الثلاثاء الماضي. يقول الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: "هيثم كان يعاني من الاَم في المعدة الأيام القليلة الماضية، وقد أخبرتني خطيبته أنه توجه إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية الثلاثاء الماضي، وأنه عاد بعدها إلى منزله، لكنه اختفى تمامًا عقب ذلك، ولم يجب على اتصالاتها المتكررة، فأبلغت الشرطة".

حررت إنجي سلامة خبيرة العلاج بالطاقة خطيبة الفنان الراحل بلاغًا بقسم زايد أول، بشأن عدم استجابته لعدة مكالمات هاتفية منها، وعلى الفور توجهت قوة من قسم قسم زايد أول إلى محل سكن الفنان الراحل.

قالت التحريات إن خالة الفنان الراحل وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة، أخطرت النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كومبوند بالمنطقة، ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام، وقد فارق الحياة.

توجه الفنان أشرف زكي بدوره إلى محل سكن الفنان الراحل، للوقوف على نتائج التحريات ومعاينة النيابة، وبيان الخطوات القادمة.

عاينت النيابة العامة مسكن الفنان الراحل، حيث أسفرت المعاينة عن سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين من مناظرة جثمان الفنان الراحل عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده، وتبين أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم.

أمر نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم كان محل جدل آخر في الوفاة المفاجئة، خاصة بعد ما أثير حول إمكانية تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، إلا أن الفنان أشرف زكي حسم الأمر بالتصريح بأنه "لن يتم تشريح الجثمان وإنما سيتم الاكتفاء بأخذ عينة فقط"، مؤكدًا أن الوفاة طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية.

كما أوضح زكي أن صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل تقرر لها ظهر اليوم بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، لينتقل بعدها إلى مدافن الأسرة.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​​

وقد أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن صدمتهم للرحيل المفاجئ للفنان الشاب، بينما تصدر اسمه قائمة الأخبار المتداولة بموقع "تويتر". وتداول رواد الموقع هاشتاج "وفاة هيثم أحمد زكي"، كذلك هاشتاج "هيثم أحمد زكي مات"، وتفاعل مستخدمو الموقع مع الهاشتاجين بصورة كبيرة، خاصة أن خبر الوفاة جاء صادمًا لعدد كبير من جمهوره وجمهور والده الراحل النجم أحمد زكي.

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