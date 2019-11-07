النيابة تنتهي من معاينة شقة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أنهت نيابة الشيخ زايد معاينة شقة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بعد العثور عليه متوفيًا فجر اليوم الخميس.

أسفرت المعاينة عن سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين من مناظرة جثمان الفنان الراحل عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده، وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم.

كشفت مصادر أمنية ملابسات وفاة الفنان الراحل، حيث تبين العثور على جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

أجريت التحريات بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وأشارت إلى أن قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى بلاغًا من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بعدم إجابته على اتصالاتها الهاتفية.

Advertisements

أضافت التحريات أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كومبوند، ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام، وقد فارق الحياة.

وتجري الأجهزة الأمنية فحصًا حول الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية ومناقشات خطيبته أنه كان مريضًا منذ يومين، وتوجه للطبيب وعاد إلى شقته التي يقيم فيها بمفرده.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل العمل الفنان الكبير أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.​​