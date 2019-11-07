المعاينة الأولية لجثمان هيثم أحمد زكي: عدم وجود إصابات ظاهرية.. والوفاة هبوط حاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

يتولى فريق من مباحث ونيابة الشيخ زايد معاينة مسكن الفنان هيثم أحمد زكي، داخل كومبوند بالشيخ زايد، بعد العثور على عليه متوفيًا داخل شقته.

وكشف مصدر أمني أن المعاينة الأولية لمناظرة الجثمان أكدت عدم وجود إصابات ظاهرية بالجسد، مشيرةً إلى أن التقرير الطبي الأولي كشف أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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ويتم الآن فحص الشقة بالكامل، فيما تتولى النيابة مناظرة المكان والجثمان، وسؤال الطبيب المعالج للفنان الراحل، ولم يصدر قرار حتى الآن بتشريح الجثمان من عدمه.

وأوضح المصدر أن بلاغًا ورد إلى قسم زايد أول من إنجي سلامة خبيرة العلاج بالطاقة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بشأن عدم استجابته لعدة مكالمات هاتفية منها على الموبايل الخاص به، توجهت على إثره قوة من القسم إلى محل سكن الفنان، حيث عُثر عليه متوفيًا داخل حمام مسكنه الخاص، فيما رجح الكشف المبدئي أن الوفاة نتجت عن هبوط في الدورة الدموية.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الخميس، وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي. فيما نشر عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "البقاء لله، تنعي نقابة المهن التمثيلية، النجم الشاب هيثم أحمد زكي، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".