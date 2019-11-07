حدث ليلاً| وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.. ونتائج اجتماع سد النهضة في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

المعاينة الأولية لجثمان هيثم أحمد زكي: عدم وجود إصابات ظاهرية.. والوفاة هبوط حاد

يتولى فريق من مباحث ونيابة الشيخ زايد معاينة مسكن الفنان هيثم أحمد زكي، داخل كومبوند بالشيخ زايد، بعد العثور على عليه متوفيًا داخل شقته.

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نقل جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النيابة العامة أمرت بنقل جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم لاستخراج تصاريح الدفن.

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الخزانة الأمريكية: اتفاق بشأن سد النهضة في يناير 2020 أو الاحتكام لإعلان 2015

اتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا، بحلول 15 يناير 2020.

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مصر وإثيوبيا والسودان تجدد التزامها بالتوصل لاتفاق شامل بشأن ملء سد النهضة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان جددوا التأكيد على التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد النهضة.

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مصطفى الفقي: استدعاء أمريكا لحل أزمة سد النهضة يصب في مصلحة مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن استدعاء الولايات المتحدة الأمريكية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي يصب في مصلحة مصر، وإن هذه القضية تحتاج إلى دبلوماسية هادئة وحجرات مغلقة للوصول إلى اتفاق.

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"خايفة أرجع السجن تاني".. أول ظهور تليفزيوني لـ"فتاة العياط" بعد إخلاء سبيلها

روت أميرة أحمد رزق، التي عُرفت إعلاميًّا بـ"فتاة العياط"، تفاصيل قتلها شابًّا اتهمته بمحاولة اغتصابها، وذلك بعد إخلاء سبيلها على ذمة القضية، لافتةً إلى استدراج أحد الشباب لها، والذي سبق أن طلب يدها للزواج يوم الحادث من خلال اتصاله هاتفيًّا بها، وطلبه لقاءها بعد زيارتها جدتها.

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"حالتهما نادرة وجسمهما ضخم".. تفاصيل رحلة علاج أطول شقيقَين بالشرقية

قال هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن محافظ الشرقية استقبل أطول شقيقَين في المحافظة؛ وهما: محمد شحاتة عبد الجواد وهدى شحاتة عبد الجواد، اللذان يعانيان حالة نادرة في الطول وضخامة الجسم نتيجة خلل كامل في الوظائف الهرمونية في الجسم طبقًا للتشخيص الطبي المبدئي.

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نائب وزير التعليم: بوابة التوظيف لا تقبل مؤهلات أقل من "الدبلومات الفنية"

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن بوابة الاليكترونية للتأهيل للوظائف بالمدارس الحكومية والخاصة لا تقبل مؤهلات أقل من المؤهل المتوسط والدبلومات الفنية.

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"زراعة النواب": بيان الحكومة لم يتطرق لمشاكل الفلاح

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انتقد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالجلسة العامة.

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بسبب سائق هندي.. تفاصيل مصرع 5 مصريين بالكويت "دهسًا" (صور)

قال مصدر بالسفارة المصرية بالكويت، لمصراوي، إنه يجري حالياً إنهاء إجراءات شحن جثامين المصريين الخمسة الذين لقوا مصرعهم الأربعاء؛ جراء حادث تصادم مروع.

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تفاصيل الاجتماع الثاني بين الحريري وباسيل لحل الأزمة اللبنانية

قال مصدر مقرب من سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، إن الحريري عقد اجتماعا إيجابيا مع السياسي البارز جبران باسيل يوم الأربعاء جرى خلاله بحث كل الأفكار لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

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إدانة عربية لاعتداء جرش بالأردن

أدانت عدد من الدول العربية الاعتداء الذي وقع في وقت سابق الأربعاء بمدينة جرش الأردنية التاريخية، والذي أسفر عن اصابة 8 أشخاص بينهم 4 سائحين.

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إيران تعلن رسميًا بدء تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء الأربعاء، رسميا، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو في إطار خفض إيران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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رئيس الأركان السوداني: الجيش قادر على الاضطلاع بمهامه وواجباته الدستورية

أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة السودانية، قادرة على الاضطلاع بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية، كما ظلت عبر الحقب، حتى جاء انحيازها الأخير لإرادة الشعب وثورته المجيدة.

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مقتل 37 شخصا إثر هجوم على قافلة لشركة تعدين كندية في بوركينا فاسو

لقي 37 شخصا على الأقل حتفهم إثر هجوم استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين الذهب الكندية (سيمافو) في بوركينا فاسو، حسبما أفاد حاكم الإقليم الواقع البلاد .

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سيناتور: قد أفصح عن المبلّغ في فضيحة مكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا

قال السيناتور الأمريكي، راند بول، إنه من المحتمل أن يكشف عن اسم أحد المبلغين عن تفاصيل مكالمة الرئيس دونالد ترامب، مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، التي جعلت مجلس النوب يفتح تحقيقًا لعزل ترامب، وذلك بحسب ما ذكره موقع "ذا هيل".

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وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيًا برامج التعاون مع نظيرته الجنوب إفريقية

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الأربعاء هاتفيًا، مع نظيرته من جنوب إفريقيا ناليدي باندور، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التعاون في المنظمات الدولية، وزيادة التجارة والاستثمار.

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