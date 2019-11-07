أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الخميس والجمعة والسبت.

وقالت الهيئة في بيان، إن طقس اليوم الخميس، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري وعلى شمال وجنوب الصعيد نهارًا، مائل للحرارة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلادحتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بصع المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوبًا على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية 26 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 19

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 30 20

شمال الصعيد 30 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 22

طقس الجمعة:

معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد، تصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوبا على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة .

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية 26 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20

Advertisements

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 30 21

شمال الصعيد 30 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 21

طقس السبت:

معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد تصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية 26 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 18

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 30 23

شمال الصعيد 30 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 22 ​