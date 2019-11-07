مصر | اليوم.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "تنظيم داعش الصعيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "تنظيم داعش الصعيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الخميس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في اعادة اجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم داعش الصعيد".

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها علي 67 متهمًا منهم 44 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم داعش الصعيد".

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حيث قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 41 متهما اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و6 متهمين حدث بالسجن لمدة 5 سنوات وقضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين مما نسب اليهم من تهم.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.