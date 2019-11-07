شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للتواصل مع إدارة تصاريح العمل من منزلك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية هى إحدى الإدارات التابعة لقطاع الوثائق، وتطورت اعتباراً من عام 1956، حيث ظهرت فكرة إنشاء الإدارة مع صدور القانون رقم 32 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 173 لسنة 1958 و231 لسنة 1996 و76 لسنة 2016، الذى تضمن إلزام كافة المصريين العاملين أو الراغبين فى العمل لدى جهات أجنبية الحصول على إذن من وزير الداخلية.

ويتعامل عدد كبير من المواطنين مع إدارة تصاريح العمل للحصول على الأوراق والمستندات اللازمة.

ويقدم ”الخليج 365” للقراء، آليات للتواصل مع إدارة تصاريح العمل عبر الهاتف المحمول والفاكس والإيميل، من خلال:



تليفونياً:

0258 93 792

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02258 92 970

الفاكس:

02/25893184

عبر الإيميل:

[email protected]