نائب وزير التعليم: بوابة التوظيف لا تقبل مؤهلات أقل من "الدبلومات الفنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن بوابة الاليكترونية للتأهيل للوظائف بالمدارس الحكومية والخاصة لا تقبل مؤهلات أقل من المؤهل المتوسط والدبلومات الفنية.
وأضاف عمر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن البوابة وضعت ضوابط وشروط محددة للقبول بالوظائف المعلن عنها عبر البوابة ومنها "عامل الخدمات ومشرف الأمن"، مؤكدًا أن الشهادات المطلوبة معلنة بشكل واضح على البوابة، وفق الوظيفة المتقدم عليها.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الوظائف بهذه الشروط لتحقيق أهداف الوزارة وفق خطة تنفيذية للارتقاء بالوظائف التى تحتاجها المدارس وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ وهي عرض وطلب، مؤكدًا أن عدد المتقدمين لجميع الوظائف المعلنة عبر البوابة كبير جدًا "تجاوز حاجز ٤٠٠ ألف متقدم حتى اليوم".
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