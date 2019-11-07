أخبار مصر | خبر سار.. لأصحاب المعاشات المحولة على البنوك الصرف اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار.. لأصحاب المعاشات المحولة على البنوك الصرف اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، صرف المعاشات المحولة على البنوك، بدلا من يوم الأحد، لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.