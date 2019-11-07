شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عمومية غير عادية لـ"أطباء الأسنان" لمناقشة تسجيل خريجى الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة، وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، ومعايير وشروط آليات تسجيل خريجى طب الأسنان خارج مصر، بالإضافة إلى التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، على أن تبدأ عمليات التسجيل بالجمعية العمومية فى الواحدة ظهرًا، لمدة ساعة.
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