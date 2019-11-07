شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عمومية غير عادية لـ"أطباء الأسنان" لمناقشة تسجيل خريجى الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الـجمعية العمومية غير العادية لأعضائها، غدًا الجمعة، 8 نوفمبر 2019، وذلك لمناقشة آليات وشروط تسجيل خريجى الجامعات الخاصة المصرية، وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، مشروع تعديلات قانون مزاولة المهنة، وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، ومعايير وشروط آليات تسجيل خريجى طب الأسنان خارج مصر، بالإضافة إلى التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، على أن تبدأ عمليات التسجيل بالجمعية العمومية فى الواحدة ظهرًا، لمدة ساعة.