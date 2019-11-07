شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تكشف طريقة الحصول على بطاقة المشجع لمباريات أفريقيا للشباب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبادة مدير قطاع الرياضة بشركة تذكرتي، إنه سيتم العمل بنظام بطاقة المشجع خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تقام بداية من الجمعة المقبلة وحتى 22 نوفمبر الجاري.

وتابع عبادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من تقدم للحصول على بطاقة المشجع في البطولة الإفريقية الأخيرة فلن يقوم بتقديم طلب جديد للحصول على بطاقة مشجع جديدة.

وأضاف أحمد عبادة مدير قطاع الرياضة بشركة تذكرتي، أن المشجع يحصل على التذكرة الخاصة بالبطولة الإفريقية عن طريق حجزها عبر الموقع الرسمي لشركة تذكرتي إلى جانب فتح السيستم لأي مشجع يرغب فى استخراج FAN ID جديد واستلامه من فروع أحد شركات المحمول الخاصة.

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ويبدأ منتخب مصر الأوليمبى مبارياته بمواجهة مالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة، والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء باستاد القاهرة.