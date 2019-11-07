شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع الكهرباء عن 10 مناطق بمدينتى الطود وإسنا لصيانة المحولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء العديسات بحرى بمركز الطود شرقى محافظة الأقصر، عن فصل التيار الكهربائى عن مغذى 7 مناطق بالمدينة، اليوم الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12.30 ظهراً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمحولات.

وقالت هندسة كهرباء العديسات، بالعديسات بحرى، أن المناطق التى ستتأثر بالفصل للتيار الكهربائى هى: "منطقة أبوبكر، منطقة مكى إسماعيل، منطقة الكلاحين، منطقة الإذاعة، منطقة شركة المياه، منطقة المدمج، منطقة مرشح المياه"، وذلك بناءً على طلب محطة محولات العديسات، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وفى مدينة إسنا، أعلنت هندسة كهرباء المدينة، أنه تقرر فصل التيار الكهربائى، اليوم الخميس، عن بعض المناطق المختلفة والتى تشمل: "منطقة الجبل، منطقة القرية، منطقة الطوايع"، وذلك لإجراء أعمال الصيانة من الساعة 8 صباحاً، وحتى الإنتهاء تماماً من أعمال الصيانة، حيث تقدمت هندسة كهرباء إسنا بالاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالفصل خلال أعمال الصيانة، مناشدةً كافة الأهالى بضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل للتيار الكهربائى.