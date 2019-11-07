"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لائحة الانضباط المدرسى حددت عقوبات وطرق علاجية، يجرى تطبيقها على الطالب الذى يسىء الأدب مع العاملين بالمدرسة، ”الخليج 365” يسردها فى الخطوات التالية:

1ـ توجيه الطالب وإرشاده من قبل الإخصائى الاجتماعى مع إبلاغ ولى الأمر وتقديم الاعتذار للمدرسة.