أخبار × 24 ساعة.. الرى: ننفذ مشروعات بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. قطاع التوسع الأفقى بالرى: ننفذ مشروعات بقيمة 1.1 مليار جنيه حتى 2021 التنمية المحلية: 25% نسبة مشاركة المرأة فى انتخابات المحليات المقبلة بوابة التوظيف الإلكترونية تعلن تحديث الشهادات الدولية للمتقدمين لوظائف التعليم وزارة القوى العاملة تتابع واقعة وفاة 5 مصريين فى حادث مرورى بالكويت Advertisements الأوقاف: توزيع 94 طن لحوم أضاحى فى 17 محافظة فى المرحلة الأخيرة مرصد الكهرباء: 20 ألف و450 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية يكشف تفاصيل الحوار اللاهوتى مع الكنائس الأرثوذكسية: وجهات نظرنا متقاربة.. منير حنا يؤكد: الحوار لا يعنى الوحدة وتذويب الفوارق اللاهوتية ولكنه يخلق احترام بدلا من الاقتتال الأوقاف تحتفل بمولد النبى غدا.. الإعلان عن زيادات بمرتبات الدعاة.. تكريم رئيس المجلس الإسلامى التشادى لوسطيته وجهده بإفريقيا و 8 من رواد وشباب الدعاة.. حضور عربى وأفريقى ضمن 600 مدعو بالاحتفال وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

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