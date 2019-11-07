التنسيق الحضاري يشارك بمعرض "تأثير العمارة الفرنسية على مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

شارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بمعرض "تأثير العمارة الفرنسية علي العمران المصري" الذي ينظمه المركز الثقافي المصري بفرنسا، والمقرر إقامته مرة أخري في مصر بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار إعلان عام 2019 عام مصر- فرنسا.

وأكد المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أهمية هذه المشاركة الدولية التي تعزز أواصر التعاون الذي من شأنه تبادل الخبرات، مضيفًا أن الدكتورة سهير حواس أستاذ التصميم العمراني والعمارة وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ستلقي ندوة عن "التأثيرات الفرنسية علي عمران القاهرة الخديوية" على هامش المعرض الذي تضمن أثر الفرنسيون في التخطيط وتنسيق الحدائق والمنتزهات العامة والعمارة.

وتضمن المعرض نماذج من المباني التي عكست فكر وطراز فرنسي مثل المتحف المصري بالتحرير وصيدناوي الخازندار وعمر أفندي عبد العزيز وأوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش" وغيرها من المباني الهامة.

وتناولت الندوة الرموز الفرنسية بمصر والرموز المصرية التي تعلمت وتأثرت بالأفكار الفرنسية وكان لها الأثر في ظهور القاهرة الخديوية وأبرزها علي مبارك المهندس الذي أشرف علي تنفيذ القاهرة الخديوية، كما عرضت الندوة التحول من القاهرة التاريخية إلي القاهرة الخديوية.