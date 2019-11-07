أيمن يطلب فسخ عقد الزواج: "مدمنة برامج طبخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقام "أيمن. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، طالب فيها بفسخ عقد زواجه، مبررًا طلبه بـ"مراتي مدمنة برامج الطبخ".

يقول "أيمن"، ويعمل محاسبًا، في دعواه رقم 1904 لسنة 2019: "تزوجت منذ سنة من (ر. م) عن قصة حب كونها جارتي، وبعد سنوات اكتشفت أنها لا تعلم أي شيء عن الطبخ".

وأضاف صاحب الـ29 سنة: "بعد الزواج فوجئت أن زوجتي مش بتعرف تطبخ وبدأت تتابع برامج الطبخ لكي تتعلم وأصبح كل وقتها جالسة أمام التليفزيون تشاهد برامج الطبخ وأهملتني وأهملت تنظيف المنزل".

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وتابع الزوج: "بدأت زوجتي تطبخ وتنفذ وصفات برامج المطبخ وكانت النتيجة طعام سيء جدا وليس له طعم وتكاليف مادية عالية، فطلبت منها عدم مشاهدة برامج الطبخ مرة أخرى وأختي سوف تأتي لكي تعلمك الطبخ".

واستطرد: "أصبحت أختي تأتي كل يومين لزوجتي لكى تعلمها الطبخ وكانت أختي توجه زوجتي بكل المعلومات حتى تطبخ بيدها وأثناء تحمير الفراخ تناثرت بعض نقط من الزيت الساخن جاءت على يد زوجتي فتعدت على أختي وعليا بالسب وطردتها من المنزل".

واختتم الزوج: "فكرت في رد كرامتي أنا وأختي بعد ما قامت زوجتي بإهانتنا ولم أجد حلا إلا الانفصال ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد الزواج ولا تزال الدعوى منظورة".​