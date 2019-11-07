إلغاء 4 دوائر إرهاب.. مصدر يوضح الأسباب ومصير القضايا المتبقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بإلغاء 4 دوائر تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، بينما أبقى على 5 دوائر آخري تختص بتلك النوعية من القضايا.

جاء قرار رئيس استئناف القاهرة، بعد 6 سنوات من عمل دوائر الإرهاب التي صدر قرار بتشكيل 6 منها منذ عام 2013، إلى أن وصلت لـ9 دوائر في العام القضائي الماضي؛ نظرًا لأحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال هذه الفترة.

فسّر مصدر قضائي -فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، إلغاء 4 من دوائر الإرهاب، بأن القضايا المُحالة من النيابة العامة المتعلقة بجرائم الإرهاب للمحاكمة باتت قليلة، فكان لابد من تقليص عدد الدوائر المختصة بذلك الشأن.

وحول مصير القضايا التي تنظرها الدوائر المُلغاة، قال المصدر إن المحجوز منها للحكم في موعد محدد سابقًا قبل تاريخ قرار الإلغاء في 2 نوفمبر الماضي، ستعود الدائرة إلى مقر انعقادها في معهد أمناء الشرطة بطرة، أو أكاديمية الشرطة مرة أخرى لنطق الحكم، ومن ثم تعود إلى مباشرة أعمالها بالقضايا الجنائية العادية.

وأشار إلى أن القضايا التي لا زالت منظورة أمام الدوائر الـ 4 وليست محجوزة للحكم، سيتم إحالة أوراقها لدوائر الإرهاب المتبقية؛ لنظرها من جديد، مع الأخذ في الاعتبار ما وصلت إليه تلك الدوائر حول سماع مرافعة الدفاع والشهود وعرض الأحراز، وفق لما هو مدون بمحاضر الجلسات.

تجدر الإشارة إلى أن الدوائر المنتهي انعقادها في قضايا الإرهاب يرأسها المستشارين محمد ناجى شحاتة، وحسين عبد الكريم قنديل، وشعبان الشامي، وأسامة عبد الشافي الرشيدي، بينما الدوائر المستمرة في أعمالها يرأسها المستشارين محمد شيرين فهمي، ومعتز خفاجي، وشبيب الضمراني، وحسن فريد، والمستشار محمد السعيد الشربينى.

ومن بين القضايا المحجوزة للحكم أمام الدوائر الملغاة، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ميكروباص حلوان" سيصدر حكمها دائرة المستشار محمد ناجي شحاتة في 12 نوفمبر المقبل، وقضية "خلية إمبابة" التي يٌعاد فيها محاكمة متهم، مقرر الحكم فيها 30 نوفمبر المقبل أمام دائرة المستشار محمد ناجي شحاتة، أما القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" سيتم إحالة أوراقها لمأمورية استئناف القاهرة من جديد لتوزعها على دائرة إرهاب جديدة، كونها مؤجلة لجلسة 17 نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع، وليس للحكم أمام دائرة المستشار شعبان الشامي.

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قضاة الدوائر الملغاة، بحسب نص قرار رئيس محكمة الاستئناف، يحق لهم تقديم طلبات إلى رئيس المحكمة، تتضمن رغباتهم في العمل خلال الفترة المقبلة داخل القضاء.

ويتفرغ قضاة الدوائر الـ 5 المتبقية، بنظر قضايا الإرهاب الجديدة دون غيرها، حيث تتعلق بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة وأمن الوطن بالداخل والخارج وحيازة المفرقعات والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بهدف الإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي.

وتختص أيضًا الدوائر بالقضايا المتعلقة بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.

يذكر أن قضاة دوائر الإرهاب درجاتهم الوظيفية "رئيس محكمة استئناف بالقاهرة"، وإذا أراد أحدهم النقل من العمل بتلك الدوائر، فعليه فقط التقدم بطلب نقل رسمي لرئيس محكمة استئناف القاهرة، غير ذلك فإنه من المستبعد نقله حتى وصوله سن المعاش، وكذلك الحالة بالنسبة لعضوي اليمين واليسار بالدائرة اللذين يماثلان رئيس المحكمة في درجته الوظيفية"، وفق تصريحات سابقة لأحد قضاة الإرهاب لمصراوي.

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