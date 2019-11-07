مصر | الأجهزة الأمنية تخلي مبني آيل للسقوط ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تخلي مبني آيل للسقوط ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من اخلاء العقار رقم 4 بحارة الفرماوى من شارع درب نصر، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة بولاق أبو العلا، من السكان، بسبب وجود تصدعات بجدران المبنى، ما يسبب خطورة على حياة المواطنين قاطني العقار.

كان مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا، تلقي بلاغًا من اهالي منطقة بولاق ابو العلا، بحارة الفرماوي، مفاده، تصدع جدار العقار رقم 4، حيث أنه آيل للسقوط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، تم إخلاء العقار من السكان، والتحفظ عليه، وبمعاونة رجال الحي، لحين إجراء ترميم لأساس العقار.