شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المنتدى العربى للمرأة العاملة، الذي انعقد بالقاهرة أمس، الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، تحت عنوان: «التمكين من منظور التنمية المستدامة».

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وشدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في كلمته في بداية افتتاح المنتدى، على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها استراتيجية طموح لتمكين المرأة، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتضم محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادى للمرأة وتقليل نسبة البطالة للنساء.

وقال إن رؤية مصر 2030 تولى اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والنساء في تنفيذ البرامج الاستراتيجية، من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، لتشجيع مشاركتها في سوق العمل، إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.

وأوضحت آمال عبدالموجود، وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية، أن التنمية المستدامة لم تعد خيارًا، بل هي ضرورة قصوى لنا جميعًا، ففى ظل التنافس العالمى بين الدول على النهوض بكافة قطاعاتها، واكتساب الميزة التنافسيّة في الأسواق الدولية، والتمكن من الوقوف بقوة في ساحة الأعمال الدولية بشتى مجالاتها، أضحى مفهوم التنمية أساسًا لتمكين الدولة، لذا كانت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى سباقة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة قبل إطلاقها بعامين، فكانت مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية كبرى تحققت بالفعل.