شكرا لقرائتكم خبر عن 600 عالم أثري من 30 دولة يشهدون احتفالية بقصر محمد علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على أنغام الموسيقى الشرقية، نظمت وزارة الآثار، مساء الثلاثاء، جولة وحفل عشاء موسيقى بقصر الأمير محمد على بالمنيل لوفود الدورة الـ12 لمؤتمر علم المصريات والذى تستضيفه القاهرة فى الفترة بدءاً من 3 نوفمبر وينتهى غدًا، وذلك بالتعاون مع 7 معاهد أثرية أجنبية عاملةً فى مصر، وهى «معهد الآثار الألمانى، والمعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية، ومعهد الآثار البولندى، ومركز الآثار النمساوى، ومركز الآثار الأمريكى بالقاهرة، والمعهد الهولندى الفلمنكى، والمعهد السويسرى».

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حضر الجولة والحفل 600 عالم آثار من 30 دولة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ولفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين للدول العربية والأجنبية فى مصر ورؤساء وعمداء وأساتذة كليات الآثار بالجامعات المصرية ورؤساء المعاهد الأثرية الأجنبية فى مصر.

وخلال الحفل رحب «العنانى» بالحاضرين الذين تجمعوا من جميع أنحاء العالم فى هذا المؤتمر من أجل «علم المصريات» للكشف عن العديد من أسرار أعظم وأقدم حضارات الدنيا، مؤكدا على حرص شركاء الوزارة الدائمين المتمثلين فى معاهد الآثار الأجنبية فى مصر على المشاركة الفعالة مع وزارة الآثار باستضافة هذا الحفل.

وأبدعت الوفود انبهاراً بفخامة القصر والسرابات والحديقة الخاصة به كما أبدوا إعجاباً بطريقة العرض المتحفى للقطع والأثاث والزخارف الخاصة بالقصر واللوحات الزيتية المعروضة والخاصة بالأمير محمد على، كما تعرفوا أيضاً على حقبة تاريخية هامة من الحضارة المصرية، حيث إن معظم أعضاء الوفود متخصصون فى الحضارة الفرعونية، كما حرصوا على تسجيل تواجدهم بالقصر والحفل بالتقاط الصور التذكارية لهم.