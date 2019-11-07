شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس شركة مصرية لإنتاج عدادات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقد اتفاق بين «المعصرة للصناعات الهندسية»، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وشركتى «جاز مترو للصناعات» و«السويدى إليكتروميتر»، بهدف تأسيس شركة مساهمة تكون متخصصة في إنتاج عدادات الغاز.

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ويأتى توقيع العقد الذي حضر فعالياته محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وأسامة النقلى، رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس، وعماد زكى، رئيس مجلس إدارة «السويدى إليكتروميتر» في ظل التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى باستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة، وبالتعاون مع القطاع الخاص من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية لصالح مختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة، بما يعود بالنفع على المواطنين، ويهدف هذا التعاون إلى الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة (المعصرة جاز مترو) تكون مسؤولة عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة جميع أنواع عدادات قياس استهلاك الغاز الطبيعى (مسبقة الدفع) والأنظمة المكملة لها بمستلزماتها وأجهزة الاختبار اللازمة لها كافة.

وأعرب «السويدى» عن ثقته في أن تلك الشركة تعتبر خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة وتعميق التصنيع المحلى من خلال استغلال الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية الكبيرة لدى وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير قاعدة صناعية متنوعة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

وأشاد «زكى» بخبرات وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى وفقًا لنظم الجودة العالمية، معربًا عن تطلع «السويدى إليكتروميتر» للتوسّع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع «الإنتاج الحربى» تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتنفيذ مشروعات التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية، مشيرًا إلى أن شركة «المعصرة جاز مترو» ستبدأ في الإنتاج يناير 2020، بطاقة مليون عداد سنويًا.