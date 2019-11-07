شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: أفكار «ابن رشد» لا تزال حيّة وتمثل جسرًا للعبور نحو الحضارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفيلسوف مراد وهبة إن أفكار ابن رشد لا تزال حية وحاضرة وتمثل جسرًا للعبور إلى حضارة القرن الـ21، خلال حواره في برنامج «نطق فكرا» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد الذي يُعرض على شاشة «TeN».
وأضاف «وهبة» أنه انبهر بوجود كتاب صدر العام الحالي تحت عنوان «تأويلات عن ابن رشد»، شارك في تأليفه 20 شخصًا، وهذا شيء عظيم كون أفكار ابن رشد تتراكم منذ القرن الـ20 حتى القرن الـ21.
وتابع: «ده معناه أن العالم الإسلامي في إمكانه يقود عملية التنوير.. هو ليه متأخر».
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