شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: افتتاح مدرسة للتعليم الأساسي بمركز المراغة بتكلفة 6 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، عن افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي بقرية «الأخيضر» بدائرة مركز المراغة، بإجمالى تكاليف بلغت 6 ملايين جنيه. وأوضح المحافظ- في تصريح له الأربعاء- أن الإفتتاح يأتي ضمن خطة المحافظة لإقامة وإنشاء مدارس جديدة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لخفض الكثافة الطلابية بالفصول، وإتاحة المناخ الجيد للطلاب للتفوق العلمي، وإحراز مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة بالمراحل التعليمية المختلفة، لافتا إلى أن المدرسة الجديدة والتى تحمل أسم مدرسة أحمد حسين إسماعيل للتعليم الأساسى مقامة على مساحة ألف و365 مترا مربعا، وتضم 9 فصول ابتدائي وإعدادي، و2 فصل رياض أطفال، بسعة طلابية تبلغ 450 طالبا وطالبة.

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