شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي»: السيارات الكهربائية غير مخصصة للسير في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن السيارات الكهربائية الجديدة المقرر طرحها بعد 3 أسابيع من الآن في السوق المصرية من قبل الوزارة، غير مخصصة للسير في الشوارع، ولكن استخدامها سيكون في «الكمبوندات» والمطارات.

وأضافت «بكر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن بعض مستوردي السيارات استغلوا الأخبار الخاطئة التي نشرت عن الأسعار، وقاموا بالتسويق لسيارات مختلفة، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات التي ستنتجها الوزارة تتراوح ما بين 78 ألف جنيه إلى 125 ألف جنيه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي أن الوزارة تسعى حاليًا إلى نسبة 100 تصنيعًا محليًا للسيارات الكهربائية، وأن العمل على ذلك سيكون بدءًا من العام المقبل 2020.