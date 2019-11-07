شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية القناة»: معركة التنمية بدأت في سيناء.. و«أنفاق بورسعيد» نجاح لشركات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هند فتحي، المتحدث الإعلامي باسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية «أنفاق بورسعيد» في معركة التنمية في سيناء، مشيرة إلى أن معركة التنمية والبناء والنمو بدأت في سيناء.

وأضافت «فتحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن تنفيذ «أنفاق بورسعيد» كان أصعب، من تنفيذ «أنفاق الإسماعيلية» بسبب حالة الطرق، وهذا يُعد نجاحًا كبيرًا للشركات المصرية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اليوم ببدء تشغيل «أنفاق بورسعيد» وافتتاحها بشكل رسمي خلال نوفمبر الجاري.