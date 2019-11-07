شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروج ابنته.. والد فتاة العياط: «نشكر القضاء المصري على نزاهته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق أحمد، والد أميرة المعروفة إعلاميًا بـ فتاة العياط، على عودة ابنته بعد حبس 120 يومًا بتهمة القتل دفاعًا عن الشرف، قائلًا: «المحامية دينا المقدم بذلت مجهودًا عظيمًا بعد ربنا سبحانه وتعالى».

ووجه «أحمد»، خلال مداخلة تليفونية، الأربعاء، الشكر للقضاء المصري، قائلًا: «طول عمري عندي ثقة في القضاء المصري؛ لأنه لا يقبل أي ظلم على أي مواطن، وأنا كنت واثق من براءة بنتي».

وتابع: «أميرة مش عايزة حد ينصحها وأخدت الدرس بنفسها»، مستكملًا: «نشكر القضاء المصري على نزاهته، ونشكر وزير الداخلية على حسن معاملة الضباط».