شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي ينفي تحديد سعر للسيارة الكهربائية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، ما تردّد عن تحديد أسعار السيارة الكهربائية، التي أنتجتها مصر، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لإثارة الرأي العام.

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وقال «العصار»، على هامش فعاليات الأسبوع الكويتي الـ12 بمشاركة 80 جهة مصرية وكويتية في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية، اليوم، الأربعاء: «اللي قال على سعر معين عايز يرفع طموح المواطن وبعدين ينزله عشان الناس تحبط».

وأضاف وزير الإنتاج الحربي أن السيارات لم يتم البدء في مرحلة التصنيع بعد؛ ولا يمكن تحديد أسعارها.