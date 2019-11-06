شكرا لقرائتكم خبر عن مركز البحوث الاجتماعية يكشف الهدف من استطلاع رأى المواطنين حول النظام الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعلان نتائج الاستطلاع الذى أجراه لمعرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ" بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلى الجهات والمؤسسات المعنية وأعضاء مجلس النواب ونخبة من المفكرين والمثقفين المهتمين بهذا المجال.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن نتائج الاستطلاع يهدف إلى التعرف على رأى عينة من النخبة فى كل من المعايير التى يجب الاستناد إليها عند تصميم النظام الانتخابى والتمييز الإيجابى " الكوتا " لبعض الفئات المجتمعية، وكذلك مزايا وعيوب كل نظام انتخابى " أحد نظم الأغلبية أو التمثيل نسبى" وأفضل شكل للنظام الانتخابى القادر على تمثيل الفئات ذات التمييز الإيجابى فى مجلس النواب القادم، بالإضافة إلى التعرف على الإبقاء على العدد الحالى لأعضاء مجلس النواب " 596 عضواً " أو تخفيضه واشتراط الاحتفاظ بالصفة الانتخابية لاستمرار العضوية فى مجلس النواب، وكذلك العدد المقترح لمجلس الشيوخ ونظامه الانتخابى ووظيفته فى الحياة السياسية بجانب أيضا المشهد الراهن للأحزاب السياسية وقدرتها على المنافسة فى الانتخابات البرلماينة.