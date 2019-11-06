شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعات وملاعب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو لمجموعات وملاعب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتى ستقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى.
وأفاد التقرير، أن المجموعة الأولى تضم منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالى ، بينما المجموعة الثانية تضم نيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، وتتأهل أول 3 منتخبات إلى دورة طوكيو 2020.
وأشار التقرير، إلى أن طاقم تحكيم نسائى يدير بعض مباريات البطولة، كما أن ستاد القاهرة يستضيف المجموعة الأولى وملعب السلام المجموعة الثانية.
وأوضح التقرير أن التذاكر الخاصة بالبطولة متاحة عبر موقع تذكرتى.
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