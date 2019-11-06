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الخارجية تُدين حادث الطعن فى محافظة جرش بالأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، حادث الطعن الذى وقع في محافظة جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص من جنسيات مختلفة.

وأكد البيان على تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الأردن الشقيق، ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، متمنياً سرعة الشفاء لمصابى الحادث الآثم.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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