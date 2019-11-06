شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تُدين حادث الطعن فى محافظة جرش بالأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، حادث الطعن الذى وقع في محافظة جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية اليوم، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص من جنسيات مختلفة.
وأكد البيان على تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الأردن الشقيق، ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره، متمنياً سرعة الشفاء لمصابى الحادث الآثم.
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