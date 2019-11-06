شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: القوات الجوية الليبية تسيطر على المنطقة من سرت حتى الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري فى مؤتمر صحفى، أن القوات الجوية تمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سيرت حتى الحدود
وأضاف، أن هناك انسحاب لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط طرابلس تحت وقع ضربات القوات المسلحة، مؤكدا: الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر المسمارى: القوات الجوية الليبية تسيطر على المنطقة من سرت حتى الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.