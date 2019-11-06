شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: القوات الجوية الليبية تسيطر على المنطقة من سرت حتى الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري فى مؤتمر صحفى، أن القوات الجوية تمكنت من السيطرة على كامل المنطقة الممتدة من سيرت حتى الحدود

وأضاف، أن هناك انسحاب لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط طرابلس تحت وقع ضربات القوات المسلحة، مؤكدا: الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك.