ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 997 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و967 قضية تموينية متنوعة.

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وفي مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 11412 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما نجحت الحملات في ضبط 80 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحر مدين لمصلحة الضرائب".

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.