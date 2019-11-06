خلال 24 ساعة.. ضبط 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مكبرة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم بالتنسيق مع مديريات الأمن. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 29191 مخالفة مرورية. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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