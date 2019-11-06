محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط 132 قضية مخدرات، بحوزة 143 متهما، وإعادة 3سيارات مُبلغ بسرقتهم وذلك خلال حملة أمنية شنتها الوزارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.
كما أثمرت الجهود عن ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما ارتكبوا 12 حادثا متنوعا.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية .
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تضبط 132 قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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