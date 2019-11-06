أخبار مصر | رئيس "الوفد" يدعوا لاستغلال الصحراء لزيادة الرقعة السكانية والزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الوفد" يدعوا لاستغلال الصحراء لزيادة الرقعة السكانية والزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلى غزو الصحراء واستغلالها لزيادة الرقعة السكانية والزراعية، خاصة وأن مصر لديها مساحات صحراوية كبيرة ويمكن تحويلها بأسلوب علمي وفني لأن العشوائيات انتهت واندثرت.

واقترح "أبو شقة" إسناد المساحات الشاسعة في الصحراء إلى شركة متخصصة تجري بحث للتربة ومعرفة كيفية استغلالها على أسس علمية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة القاهرة، برئاسة المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، اليوم الأربعاء، حول "الواقع المائي المصري والفرص المتاحة لمصر وشعبها"، بحضور الدكتور عبدالوهاب عامر، أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة.