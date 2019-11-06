شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة العياط: أنا غلطت غلطة وبحاسب نفسي عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت «أميرة»، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط" بعد خروجها من الحبس عقب قضائها 120 يومًا بتهمة قتل شاب دفاعًا عن الشرف: «كنت فرحانة إني رجعت لبابا وماما، وكنت بقولهم يسامحوني لأني غلطت وبحاسب نفسي على غلطتي لأني خرجت من البيت مع حد معرفهوش من غير إذن بابا».

ووجهت «أميرة»، خلال مداخلة تليفونية، الأربعاء، رسالة للفتيات، قائلة: «بقول لكل بنت تحافظ على نفسها وتتعلم من الدرس اللي أنا شوفته، ومن الأيام الصعبة اللي أنا مريت بيها»، متابعة: «خلوا بالكم ومتثقوش في أي حد».