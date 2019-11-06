شكرا لقرائتكم خبر عن «فتاة العياط» تروي تفاصيل 120 يومًا قضتها داخل الحبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روت «أميرة»، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة العياط» تفاصيل 120 يومًا قضتها داخل الحبس بتهمة قتل شاب، دفاعًا عن الشرف، قائلة: «كنت تعبانة وبحلم أحلام وحشة، وبشوف القتيل دايمًا».

وتابعت «أميرة»، خلال مداخلة تليفونية، الأربعاء: «الأيام كانت صعبة جدًا بالنسبالي واليوم كان بيعدي عليّا سنة».

واستكملت: «السجينات كانوا بيعاملوني معاملة صعبة جدًا، وماكنتش بقدر أقعد معاهم».