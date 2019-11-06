شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة مضى بشكل جيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاجتماع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الخلاف المتعلق بسد النهضة مضى بشكل جيد والمباحثات ستستمر اليوم. وأضاف ترامب، في حسابه على «تويتر» أنه «التقى مسؤولين من مصر والسودان وإثيوبيا للمساعدة في حل الخلاف بشأن سد النهضة».

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