شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافي الكوري يطلق مؤتمره الثاني للمحتوى الإبداعي الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة الدورة الثانية لمؤتمر المحتوي الإبداعي الثقافي، الأربعاء المقبل، بهدف تسليط الضوء على الصناعات الإبداعية في كوريا الجنوبية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال الحيوي، في حضور ممثلين لعدد من الشركات الكورية.

وينظم المؤتمر بالتعاون مع الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار (KOTRA)، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، سيتم تنظيم معرض للشركات الكورية المشاركة وعددها 6 شركات، بالإضافة إلى ورشة عمل مع عدد من الشركات المصرية المتخصصة منها في تكنولوجيا VR وAR.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن إن التحول الرقمي طال كافة المجالات بما فيها الثقافة التي تحولت من ثقافة تقليدية إلى ثقافة رقمية يمكن للجميع الوصول إليها بدون أي حواجز، وهو الأمر الذي مكن الثقافة الكورية من الانتشار في العديد من بقاع العالم، مشيرا إلى أن كوريا لها تجربتها الرائدة في صناعة المحتوى الإبداعي الثقافي بحيث أصبحت هذه القوة الناعمة أحد محركات النمو المستقبلي لكوريا.