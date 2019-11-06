شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يصرف مكافأة للطاقم الطبي في مستشفى الحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، مستشفى الحميات، متابعًا مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى، حيث بدأ بتفقد قسم الطوارئ متجولا بالأقسام الطبية، ومستفسرا من المرضى عن مستوى الخدمة العلاجية والطبية، ومستوضحا من الطاقم الطبي عن بعض الحالات المرضية، مناقشا معهم ملفاتهم الصحية.

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وفي وحدة الغسيل الكلوي، تفقد محافظ بني سويف كل المرضى الذين يتلقون الخدمة الطبية على ماكينات الغسيل، ولم يقتصر الأمر على الاستفسار من المرضي عن حالاتهم المرضية وإنما تطرق أيضا لظروفهم المعيشية، حيث وجّه مكتبه بالتواصل مع بعض الحالات التي تعاني من ظروف معيشية لدعمها وتلبية متطلباتها الحياتية في إطار المتاح من امكانات وبما يلبي متطلبات الحياة الكريمة.

وأثنى محافظ بني سويف على الطاقم الطبي (أطباء وتمريض) لتواجدهم وقيامهم بالخدمة الطبية بالشكل المطلوب، مؤكدا على أن الطب مهنة الإنسانية في المقام الأول، وواجب انساني قبل أن يكون وظيفة أو مهنة ،مشددا على أن صحة المواطن خط أحمر، وأنه لن يسمح بأي تقصيرفي هذا الشأن، وسيفاجئ كل المنشآت الصحية مساءا وصباحًا... )، حيث أمر المحافظ بصرف مكافأة نصف شهر للطاقم الطبي بالمستشفى لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، وتشجيع المتميز ليحتذي بهم كل العاملين بالمجال الصحي في كل مستشفيات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى جهود الدولة المستمرة وأنها تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية ،وذلك رغم التحديات التي تواجه القطاع الذي يتطلب التكاتف وحشد كافة الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق الأهداف المنشودة ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تضع في أولوياتها المواطن البسيط وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.