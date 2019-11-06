شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تعد خطة أمسيات شهر مولد الرسول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية أعدت خطة دعوية ثقافية للاحتفال بمولد الرسول صلي الله عليه وسلم خلال شهر ربيع الأول بجميع إدارات الإسكندرية.

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وأضاف مدير الدعوة أنه تم تخصيص ٨٢٥ أمسية ثقافية، حيث تلتزم كل إدارة من الإدارات الحادي عشر بتنظيم ١٥ أمسية أسبوعيا بإجمالى ١٦٥ أمسية طوال الشهر بما يعني ٨٢٥ أمسية على مستوى الإدارات مع ضرورة تغيير المساجد حتى تشمل المساجد الريفية والحضرية.

وأشار إلى استمرار جهود مديرية أوقاف الأسكندرية في تعريف الناس بخير البرية صلى الله عليه وسلم في شهر مولده المبارك احتفاءً واحتفالاً بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم، حيث تستمر المحاضرات والندوات بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف حيث عقدت ندوة علمية تثقيفية للتعريف بخير البرية صلى الله عليه وسلم في دارٍ للمسنين بسموحة حاضر فيها بكلمة دينية إلى جانب المهندسة بهيرة خير الله من داعيات وزارة الأوقاف.

وتناول الحديث عن ميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الإرهاصات والمعجزات وأن هذا المولد الشريف كان رحمةً لأهل الأرض كما قال الحق سبحانه وتعالى «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» وكان الهدف من بعثته صلي الله عليه وسلم تكريم الإنسان كبيراً كان أو صغيراً غنياً كان أوفقيراً أميراً كان أو أجيراً وقد أوصانا بكبار السن خيرًا وأوصانا ببر الوالدين.